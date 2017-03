Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Cấm

Ngay sau đó, người dân trình báo sự việc lên Công an xã và UBND xã Nghi Hoa. Do xác định đây là một vụ tử vong bất thường, do đó, Công an xã Nghi Hoa đã báo lên Công an huyện Nghi Lộc về phối hợp cơ quan chức năng, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong.



Đoạn sông Cấm chảy qua huyện Nghi Lộc. Ảnh: Th.T

Lúc 16 giờ 45 phút chiều nay, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa, cho biết: "Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ chết trên sông Cấm là bà L.Th.L.O. (khoảng 50 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Hiện người thân, gia đình đã đến nhận thi thể đưa về quê tổ chức lễ an táng. Qua khám nghiệm trên thi thể không có dấu vết lạ. Cơ quan chức năng chưa xác định được vì sao bà O. tử vong trên sông". Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.