Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông

Nguồn tin từ Công an xã Phù Lưu, vào khoảng 14h chiều ngày 4/8, một số người dân đi qua cầu Trù trên địa bàn đã tá hỏa phát hiện xác chết nổi trên sông Én. Quan sát kỹ những người dân này xác định đó là xác một nam giới.

Thi thể nạn nhân lúc được người dân phát hiện

Nhận được tin báo, công an hai xã Ích Hậu và Phù Lưu cùng Công an huyện Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường tổ chức vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân sau đó đã được xác định là anh Đặng Hữu Trung, 44 tuổi, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân Trung đang được cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà làm rõ.

Theo Anh Tấn (Dân trí)