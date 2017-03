Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên biển

Trước đó, vào sáng 17-1, ngư dân xã Sơn Hải đang đánh cá trên vùng biển Nghệ An phát hiện một thi thể nam giới nổi lên. Cùng lúc đó, tàu đánh cá của anh Phạm Văn Thắng (35 tuổi, trú tại xóm 9, xã Sơn Hải) chạy đến cùng các ngư dân trên tàu vớt thi thể lên rồi chạy về cảng Lạch Thơi (xã Sơn Hải) báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng. Thi thể là nam giới, khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 66 kg.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Sơn Hải đã báo Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm, giám định pháp y, lấy mẫu ADN và tiến hành xác minh tung tích và điều tra nguyên nhân khiến nạn nhân chết. Do chưa xác định được danh tính và người thân nên chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức lễ an táng nạn nhân trên ở xã Sơn Hải.





Ngư dân xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trục vớt thi thể nam giới nổi trên biển, đưa về đất liền mai táng