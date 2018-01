Phát hiện thi thể nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai

Chiều nay 3-1, Công an quận Hoàng Mai đã xác nhận thông tin phát hiện một thi thể tại khu vực quận Hoàng Mai có đặc điểm giống với ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai – người bị mất tích suốt 1 tuần qua.

Vị trí phát hiện thi thể nằm gần khu vực hồ Đền Lừ, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Hiện trường khu vực hiện đang được phong toả. Cơ quan công an đang tiến hành nhận dạng thi thể được phát hiện.





Hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai

PV nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhưng chưa được. Trong khi đó, Đại tá Vũ Văn Viện, Trưởng phòng tham mưu, Người phát ngôn Công an TP Hà Nội, cho biết "hiện chưa cung cấp thông tin gì, khi nào Công an TP thông tin chính thức thì mới chính xác".