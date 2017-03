Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy

Công an huyện Tuy An, Phú Yên đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Cường (SN 1968, ngụ thôn Cần Lương, xã An Dân, H.Tuy An).

Vào sáng 3-10, nhóm công nhân điện lực thi công đường điện tại địa bàn thôn Cần Lương, rẽ vào nhà anh Cường xin nước uống.



Khi tới cửa họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra, nhìn qua khe cửa, nhóm công nhân kinh hoàng khi thấy anh Cường chết trong nhà, thi thể đang thời kỳ phân hủy.



Nhận tin báo, CA nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lập hồ sơ điều tra. Được biết, anh Cường từng có tiền án, sau khi ra trại vào năm 2005 về địa phương sống một mình, hành tung khá mập mờ.



Hiện Cơ quan CSĐT CAH Tuy An đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Cường là do bệnh lý hay án mạng.



Theo Công an TP.HCM