Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà trọ

Sáng ngày 10-10, cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã có mặt tại hiện trường khu nhà trọ của bà Trần Thị Lùng, tổ 7, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An để điều tra, khám nghiệm căn phòng trọ nơi phát hiện anh Trịnh Hùng Anh (37 tuổi, quê Cà Mau) tử vong.

Trước đó, gần 8 giờ sáng, thấy anh Anh không dậy đi làm, bà chủ nhà trọ liền đến cửa gọi giúp vì sợ nạn nhân ngủ quên, trễ giờ làm. Nhưng sau một lúc gọi cửa không thấy trả lời, chủ nhà trọ liền gọi thêm một số người khác đến mở cửa thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên giường. Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện Đa khoa Dĩ An để làm thủ tục pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Theo Duy Khang (Bình Dương Online)