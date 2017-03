Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông

Thi thể nữ sinh Phương được đưa vào bờ.



Theo Việt Hùng - Nguyễn Duy (DT)



Theo ông Nguyễn Văn Toàn, người dân kéo nạn nhân vào trong bờ, trong lúc đánh cá dưới sông thì ông phát hiện một xác chết trôi đến và mắc kẹt vào bè hàu đánh cá của ông. Ngay lập tức, ông Toàn đã kịp thời thông báo tới Công an xã An Hòa sự việc. Khoảng 30 phút sau, thi thể của nạn nhân đã được ông Toàn đưa vào bờ.Nhận được tin báo, công an xã An Hòa và công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, đồng thời thông báo trên loa phát thanh của các xã, huyện để người nhà nạn nhân được biết.Đến 15h40 chiều nay (26/9), người thân của nạn nhân sau khi nghe, biết thông tin và đến tại hiện trường. Theo người nhà nạn nhân cho biết, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị P, 32 tuổi, ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.Nạn nhân hiện chưa có chồng và đang ở với bố mẹ già 60 tuổi. Được biết, nạn nhân P. trước đây tốt nghiệp Trường đại học Vinh, khoa Anh Văn nhưng chưa xin được việc làm nên ở với bố mẹ. Trước ngày chết, vào tối hôm qua (25/9), nạn nhân P. vẫn đang ở nhà cùng gia đình. Tuy nhiên, không hiểu sao đến sáng nay (26/9) khi ngư dân đang đánh cá thì phát hiện thi thể P. trôi trên sông Mai Giang.Hiện vụ việc đang được CA huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ.