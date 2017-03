Phát hiện trang trại trồng số lượng lớn cần sa

Sáng nay 20/3, công an huyện Núi Thành cho biết, qua tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an huyện đã bất ngờ kiểm tra trang trại trên núi do ông Phan Khắc Trinh ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành làm chủ.

Qua kiểm đếm, lực lượng công an huyện Núi Thành phát hiện có hơn 330 cây cần sa được trồng xen lẫn với các loại cây tại trang trại này.





Cây cần sa trồng trong vườn nhà ở Tam Kỳ bị công an phát hiện hồi tháng 6/2012.

Xác định ban đầu, cây cần sa này có chiều cao khoảng 20-30cm và được gieo trồng từ hơn 2 tháng nay.

Ngay khi phát hiện, công an đã lập biên bản đồng thời mời chủ trang trại lên làm việc.

Ông Phan Khắc Trinh khẳng định không hề biết việc gieo trồng cần sa trong trang trại của mình. Vì như lời khai báo ông thuê người làm công đến làm việc tại đây.

Đây có thể là số cần sa do người làm công gieo trồng.

Tuy nhiên, người làm công không có mặt tại trang trại và chưa xác định được lai lịch. Hiện công an đang truy xét ai là chủ nhân gieo trồng số lượng cần sa này.

Trước đó, ngày 1/6/2012, tại vườn nhà người dân ở phường Tân Thanh, TP. Tam kỳ, công an cũng phát hiện một đối tượng trồng cần sa tại vườn nhà để sử dụng và bị bắt giữ.

