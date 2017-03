Phát hiện tử thi phân hủy trong rừng cây keo

Lúc 9g sáng 3-10, người dân lên rừng cây keo ở xóm 1, xã Quỳnh Châu thì phát hiện một thi thể đang phân hủy, chỉ còn bộ xương, nên báo cơ quan công an. Địa điểm phát hiện thi thể cách nhà dân chừng 2 km.

Ngay sau đó, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ tử vong trên. Tuy nhiên do nạn nhân chết đã khá lâu, chỉ còn bộ xương và những tấm vải áo nên rất khó xác định danh tính và nguyên nhân tử vong.

Sáng 4-10, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm, chính quyền xã Quỳnh Châu cùng người dân đã tổ chức khâm liệm và làm lễ mai táng cho nạn nhân.

Đ.LAM