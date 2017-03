Phát hiện vật lạ nghi là chất nổ ở quận Tân Bình

Rạng sáng 25-3, một nhân viên bảo vệ của Công ty Sơn Quân Plastic trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn thuộc địa bàn phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) phát hiện một túi nylon màu xanh, cuộn tròn nằm dưới gốc cây ven đường nghi giống hình thù đầu đạn hoặc quả bom.



Vật lạ có hình dạng giống đầu đạn

Hốt hoảng, người này cùng các nhân viên bảo vệ khác đã gọi điện đến công an phường trình báo.

Hơn 20 phút sau, công an quận Tân Bình điều công an phường 8, cảnh sát 113 đến bảo vệ hiện trường. Đường Lý Thường Kiệt được phong tỏa một chiều kéo dài hơn 300 mét.



Lực lượng cảnh sát phong toả hiện trường xử lý vụ việc

Lực lượng công binh quân khu 7 đã được điều đến để nghiên cứu, xử lý vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng công binh dùng thiết bị chuyên dụng đưa “vật lạ” về trụ sở để khám nghiệm.



Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, vật trên đã được dời đi. Phương tiện giao thông qua lại trên đường Lý Thường Kiệt được CSGT giải toả ùn tắc, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân khu vực đã trở lại bình thường.

Lúc 11 giờ cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, Thượng tá Nguyễn Viết Dũng, Phó trưởng công an quận Tân Bình, cho biết qua khám nghiệm thì đó không phải là vật liệu nổ hoặc chất nguy hiểm khác. Bên trong túi nylon chỉ là rác phế liệu do người dân vứt đi. Công an đã giải thích trấn an bà con địa phương, đồng thời biểu dương tinh thần cảnh giác của người dân.