Phát hiện vụ vận chuyển sừng tê giác 'khủng"

(PL)- Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) phối hợp với Công an quận Tân Bình, TP.HCM và Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện vụ vận chuyển 4 kg sừng tê giác từ Nghệ An vào TP.HCM.

Trước đó, vào sáng 18-11, khi Nguyễn Đức Nguyên vừa đáp chuyến bay từ Nghệ An xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng giữ lại. Khám xét trong hành lý của Nguyên, cơ quan chức năng phát hiện một sừng tê giác lớn. Qua giám định, sừng tê giác này nguyên khối có tổng trọng lượng khoảng 4 kg. Theo nhận định của cơ quan chức năng, với sừng tê giác “khủng” này nếu bán trót lọt ra thị trường trị giá ước tính khoảng 4 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

