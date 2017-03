Phát hiện xác 1 phụ nữ bên bờ sông

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị biến dạng, phần trán bị đánh móp, mũi và họng đầy máu.



Nhận được tin báo, công an phường 1, quận 8 đã có mặt phong tỏa hiện trường. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân còn 1 ĐTDĐ, 1 chùm chìa khóa và hơn 100.000 đồng.



Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính. Theo nhận định ban đầu, rất có thể đây là một vụ đánh nhau dẫn đến chết người.



Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi. Công an quận 8 tiếp điều tra.

Theo Đ.Lê (NLĐO)