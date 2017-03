Phát hiện xác chết bị đốt cháy

(PL)- Chiều 16-2, Công an xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) cho biết vào trưa 15-2, nhóm công nhân đang phát cỏ tại khu đất quy hoạch khu dân cư An Phú Tây đã phát hiện một xác chết nằm co trong bao tải gần mé rạch Cây Tri.

Cạnh đó có một số mảnh vải hoa màu hồng, mảnh bao tải bị đốt cháy sém. Đây là khu vực vắng, chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng nên ban quản lý dự án chưa tổ chức lực lượng canh giữ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi. Khi bị giết trong tình trạng không mặc quần áo, trên đầu có vết tích bị vật cứng đánh vào đầu. Hung thủ giết hại nạn nhân, dùng xăng đốt xác ở một nơi khác rồi bỏ vào bao tải đưa tới địa điểm trên nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Khả năng đối tượng đã dùng ghe, xuồng chở xác nạn nhân theo đường sông rồi chuyển xác giấu trong bao bố lên bờ. Hiện cơ quan điều tra Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh phối hợp lên phương án truy tìm thủ phạm giết người đốt xác. Trước đó, vào lúc hai giờ sáng 15-2, nhân viên khách sạn Tái Thành (số 281 Hùng Vương, phường 9, quận 5) đến công an phường trình báo có một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào cổ và bụng đã được đưa đi cấp cứu. Qua xác minh, nạn nhân VTT (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến thuê phòng 303 của khách sạn vào đêm 14-2. Đến khoảng một giờ ngày 15-2, người thanh niên cùng phòng với chị T. xuống lấy xe đi ra ngoài. Sinh nghi, nhân viên tiếp tân gọi điện thoại lên phòng 303 nhưng không thấy ai trả lời. Nhân viên mở cửa phòng thì phát hiện chị T. bị sát hại. Công an quận 5 tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý. V.BÁ - H.TUYẾT - N.DŨNG