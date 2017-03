Phát hiện xác chết cạnh chiếc xe đạp màu xanh

Nhận thông tin của người dân, Công an huyện Thăng Bình và pháp y của Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi.



Quan sát ban đầu cho thấy nạn nhân nam (chưa xác định được danh tính), trạc khoảng 52 tuổi, mặc một quần đùi màu đen. Trên bờ, cạnh xác nạn nhân còn phát hiện một chiếc xe đạp màu xanh, trên giỏ xe có một túi xách màu nâu, đôi giày và hai chai nước.



Theo một số người dân địa phương, thời gian gần đây thường thấy người đàn ông này đạp xe đạp đi ngoài đường và say rượu. Nguyên nhân cái chết bất thường này đang được công an điều tra làm rõ.



Theo T. Phương (NLĐO)