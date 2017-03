Phát hiện xác chết chưa rõ nguyên nhân

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tại hiện trường bước đầu xác định trong túi quần nạn nhân có một chiếc ví da màu đen, trong ví có chứng minh nhân dân số 187254998 mang tên Hồ Văn Tốt, sinh ngày 2/11/1977, quê quán xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; một thẻ hội viên hội nông dân Việt Nam đứng tên Hồ Văn Tốt do hội nông dân tỉnh Nghệ An cấp ngày 14/10/2005 và 3,5 nghìn đồng trong ví da nói trên.

Nạn nhân trên mặc áo phông cộc tay màu xám có cổ, dưới mặc quần dài màu đen. Toàn thân tử thi trương phình, nhiều bộ phận đang trong quá trình phân hủy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang xác minh thêm thông tin và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng điểu tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Nguyễn Phương (VOV)