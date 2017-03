Phát hiện xác chết dưới hố

Công an xã Đức Thuận đến hiện trường kéo chiếc môtô lên thì phát hiện xác người dưới đáy giếng. Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Sen, ngụ xã Đức Tài lân cận. Theo người nhà anh Sen, anh đi ra khỏi nhà từ chiều 9-12, sau đó không về. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cho rằng có thể do anh Sen chạy xe lọt xuống hố té ngã và chết.

T.DŨNG