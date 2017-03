Phát hiện xác chết một nam thanh niên bên bờ sông Lam

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Nghi Hải đã cử người xuống bảo vệ hiện trường rồi báo cho Công an thị xã Cửa Lò. Qua điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thiện, SN 1990, trú tại xóm Xuân Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Xác nạn nhân được phát hiện dưới bờ sông trước lúc vớt lên bờ.

Một số thanh niên trong xóm anh Thiện cho biết, chiều 2/6/2011, sau khi đi phụ thợ hồ về thì anh Thiện nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh vội vàng ăn cơm tối, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra phía bờ sông Lam và từ đó không ai nhìn thấy anh quay về nhà nữa cho đến vài ngày sau người dân địa phương mới phát hiện xác của anh trôi nổi trên sông.

Sau khi được đưa lên bờ, thi thể của nạn nhân chỉ còn có mỗi một chiếc quần đùi với những dấu hiệu đang nghi ngờ như: có nhiều một vết thương ở phần đầu, vùng mặt và ở cánh tay… có thể là do một lực mạnh tác động từ phía bên ngoài.

Sự việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra bằng một số phương pháp khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Thiện.

Theo Lê Tấn Lộc (Lao Động)