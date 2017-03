Phát hiện xác chết nam bị trói chặt 2 chân

Nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân cho hay, vào lúc 13h30 ngày 6/9, khi ra cửa biển Xuân Hội, người dân xã này đã phát hiện xác một nạn nhân nam trong tình trạng hai chân bị trói bởi một sợi dây dù.



Sáng 7/9, sau khi công an huyện Nghi Xuân thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đào Xuân K., sinh năm 1977, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).



Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng kết quả ban đầu cho thấy trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu của việc bị hành hung. Rất có thể đây là một vụ tự tử.



Cùng ngày các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể trên cho gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng.





Theo Hà Phương (DT)