Phát hiện xác chết nằm sát sân bay

Trao đổi với chúng tôi sáng nay (3/12), Công an TP Trà Vinh cho biết, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc quần Jeans màu xanh, áo thun (không cổ) đang trong giai đoạn phân hủy.

Một vài người dân đã phát hiện xác chết ở khu vực sân bay thuộc địa bàn khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh vào chiều qua (2/12) và lập tức báo cơ quan công an.



Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm sấp, dưới một chiếc ao nuôi cá, khá sâu (do bộ đội đào để nuôi cá, nhưng hiện không còn nuôi cá nữa – theo lời công an TP Trà Vinh).



Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân chết trước đó khoảng 3 ngày, trên người nạn nhân không phát hiện thấy dấu hiệu thương tật, hay bị tấn công, không có giấy tờ tùy thân.



Hiện, công an TP Trà Vinh đang xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.





Theo VL (VNN)