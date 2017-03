Phát hiện xác chết nữ không đầu, tay, chân

Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra vụ một xác chết nữ không đầu, tay và chân được phát hiện tại khu vực sông Kinh An Hạ, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/12, một số người dân nơi đây đi làm về ngang khu vực trên phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Qua kiểm tra thì phát hiện một phần cơ thể người nằm ngay dưới kênh nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Có mặt tại hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ xác định nạn nhân là nữ giới, đang trong thời kì phân hủy và không có đầu, tay và 2 chân.

Trước đó, chiều 26/12, tại khu vực Tàu Hũ gần cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) người dân cũng phát hiện một xác chết không đầu đang trôi tại đây. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vớt xác nạn nhân đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)