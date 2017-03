Phát hiện xác chết trong rừng nứa

Theo Nguyên Dũng (TNO)

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 12.4, chị Vi Thị Bống (trú bản Quăn, xã Bình Chuẩn, H.Con Cuông) trong lúc lên chặt nứa tại rừng nứa của gia đình mình thì phát hiện một xác người đang phân hủy.Ngay sau đó, chị Bống đã thông báo vụ việc cho chính quyền địa phương.Nhận được tin báo, Công an H.Con Cuông phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuống bảo vệ hiện trường và đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.Kết quả ban đầu xác định nạn nhân là nam giới, chết khoảng 3-4 tháng trước, nhưng không xác định được danh tính.Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.