Phát hiện xác một phụ nữ lõa thể trong khách sạn

Theo hồ sơ vụ án, lúc 22 giờ ngày 11/11/2010, tại khách sạn D.M. trên quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM), anh Hà Kim Trung (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng, là nhân viên bảo vệ) phát hiện chị Nguyễn Thị Hoàng (nhân viên tạp vụ của khách sạn) nằm chết trong nhà vệ sinh, trên người không mặc quần áo, người có nhiều vết đâm.

Cùng lúc anh Trung phát hiện tên Dương Tấn Huy (là người thuê phòng của khách sạn) trên người có nhiều vết máu, đang nhảy qua sân thượng nhà bên cạnh trốn. Anh Trung truy hô được quần chúng hỗ trợ bắt giữ Huy giao công an phường.

Hiện Công an phường Bình Tân đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can là Dương Tấn Huy cho công an quận tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Q.M (VTC News)