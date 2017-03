Phát hiện xác một phụ nữ trong bụi cỏ bên đường

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bảo vệ và công nhân làm việc trong công gạch American Home phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên nên chia nhau đi tìm kiếm. Khi kiểm tra đến bãi cỏ nằm sát bên đường thì phát hiện thi thể một phụ nữ trên 30 tuổi, mặc quần áo hoa, đang trong giai đoạn phân hủy.

Rất đông người dân hiếu kì vây quanh hiện trường phát hiện xác phụ nữ

Sự việc nhanh chóng báo về cơ quan công an điều tra thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, đến gần 21h cùng ngày hiện trường vẫn được bảo vệ chờ Phòng Khoa học hình sự công an tỉnh xuống khám nghiệm.

Vụ việc khiến hàng ngàn công nhân tại các công ty khu công nghiệp Sóng Thần hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 30/9, một thi thể là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy cũng được phát hiện tại khu vực rạch Trường Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM). Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân chết cách đó khoảng 5 ngày, trên mặt có một số viết máu. Nhiều khả năng đây là một vụ án mạng, phi tang xác.

