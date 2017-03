Phát hiện xác nam giới khỏa thân giữa cánh đồng

Vào khoảng 15h ngày 21/2 (tức mùng 3 tết), bà Trương Thị Tuyển (thôn Tống Phố) đi qua cánh đồng Chùa Vàng thì tá hỏa phát hiện xác một nam giới nằm sấp, cạnh mương nước.

Xác trong tình trạng khỏa thân, không có giấy tờ tùy thân. Ngay lập tức, người dân đã báo Công an xã Thanh Quang.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thanh Quang có mặt tại hiện trường làm công tác bảo vệ hiện trường. Sau đó, Công an xã Thanh Quang đã báo cáo lên Công an huyện Nam Sách, Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ.

Đến chiều tối ngày 21/2, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường,đồng thời đang xác minh danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.