Phát hiện xác nam thanh niên nghi bị giết cướp bên vệ đường

Khoảng 19 giờ 30 tối 18-8, người dân đi ngang qua con đường đất ở tổ 7, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn hoảng hốt phát hiện một xác chết nam bên vệ đường.

Nạn nhân là một thanh niên khoảng 25-28 tuổi, mặc áo thun đen ngắn tay và quần jeans lửng, đeo thắt lưng to bản, và chân đi dép màu trắng, ngoài ra trên đầu nạn nhân vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt trên cổ của nạn nhân còn có vết thương đang chảy máu. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nên người dân lập tức báo cho công an địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết bất thường của nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng nạn nhân đi xe gắn máy tới khu vực đường đất nói trên thì bị cướp tấn công, đâm tử vong rồi cướp xe.