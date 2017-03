Phát hiện xác phó trưởng công an xã nổi trên mặt hồ

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Lê Đình Tâm (sinh năm 1970), trú tại thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, Gia Lai). Ông Tâm đang là Phó trưởng Công an xã Ia Kly.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông Tâm đã mất tích từ ngày 8/9. Trước khi mất tích, nạn nhân để lại một chiếc xe máy, một dùi cui (trang bị của công an xã) và một chiếc áo mưa ở trên bờ hồ của đập thủy lợi.

Gia đình ông Tâm tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện thêm dấu vết hay tin tức nào về ông.

Trên người nạn nhân có những vết thương do ngoại lực tác động nên dư luận cho rằng rất có thể ông Tâm bị ai đó sát hại rồi ném xác phi tang. Công an huyện Chư Prông đang phối hợp với bộ phận pháp y Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Theo Yến Viễn (VTC News)