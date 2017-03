Phát hiện xác phụ hồ trên sân thượng

Lực lượng chức năng đưa xác nạn nhân xuống đất bằng dây dù vào sáng 10/10.



Theo các công nhân làm việc tại công trình, thường ngày anh Tín ngủ lại để trông coi tài sản, do căn nhà đang xây dựng nên anh Tín hay lên tầng thượng để ngủ cho mát. Thỉnh thoảng nạn nhân có uống rượu với một số công nhân xây dựng công trình cùng một số người khác. Anh Tín sống hiền, không mâu thuẫn với ai. Đêm chủ nhật, anh Tín không có biểu hiện gì bất thường.



Do cầu thang căn nhà vẫn chưa hoàn chỉnh nên cơ quan công an phải sử dụng thang tre để trèo lên tầng thượng khám nghiệm. Sau đó phải buộc xác nạn nhân bằng chiếc chăn, dùng dây dù buộc vào xác vào đưa xuống đất.



Đến 11h20 cùng ngày, xác nạn nhân được chuyển về nhà xác Bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi. Theo một cán bộ điều tra, có khả năng hung thủ quen biết với nạn nhân nên mới leo lên tới tầng thượng rồi ra tay sát hại.



Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Phú Nhuận điều tra vụ trọng án.





Theo Hoàng An (Bee)