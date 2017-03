Phát hiện xác phụ nữ trong bao tải ven đường

Theo M.Sơn

(NLĐO)

Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, phát hiện thi thể người phụ nữ này bị buộc dây quanh người và cổ. Trong bao tải còn có hai cái gối.Tối cùng ngày, công an huyện Châu Thành phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang, điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tên Nguyễn Thị Nhị (SN 1975, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành). Xe gắn máy của nạn nhân đã mất.Hàng chục người dân cho biết thấy bao tải nằm đây hơn 2 ngày qua, nhưng không ai mở ra xem vì chỉ nghĩ đó là bao cỏ.Bằng các biện pháp nghiệm vụ hàng trăm trinh sát công an huyện, tỉnh đã tìm ra hung thủ gây án sau 40 giờ và thu hồi tang vật vụ án.