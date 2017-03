Phát hiện xác thanh niên bên vệ đường cạnh quán nhậu

Đến trưa 1-8, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một thanh niên nằm chết sát vệ đường, cạnh một quán nhậu nằm trên đường hương lộ 9 (thuộc khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Hiện trường phát hiện thi thể thanh niên.

Vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể thanh niên bên vệ đường nên báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định tên là Triều, khoảng 30 tuổi. Tại hiện trường, thanh niên chết trong tư thế nằm ngửa, mặt được phủ lên một chiếc áo khoác, nằm cạnh một xe máy, ngay sát quán nhậu Hương Lộ 9.



Theo lời khai của các nhân chứng, khoảng 23 giờ ngày 31-7, Triều đi nhậu cùng người bạn tên là Thái và một số người bạn. Đến rạng sáng hôm sau, nhóm Triều đã say tất cả đi về. Triều chở Thái về tới quán nhậu Hương Lộ 9, là nơi ở của Thái thì giữa Triều và Thái xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Được mọi người can ngăn Thái bỏ vào đi ngủ, còn Triều đi về.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện Triều đã chết ngay sát quán Hương Lộ 9, cạnh vệ đường.