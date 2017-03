Phát hiện xác thiếu nữ phân hủy trong phòng trọ, nghi bị giết

Tối 22- 12, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa khu nhà trọ tại khu phố 7 (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thiếu nữ.



Hiện trường khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CTV

Chiều cùng ngày, gia đình nhiều lần liên lạc với ĐTNT (16 tuổi, quê Đồng Tháp) nhưng không được. Vì vậy chị gái nạn nhân đã liền tìm đến phòng trọ của T. Khi mở cửa nhà trọ vào trong thì người nhà phát hiện thiếu nữ trong tình trạng thi thể đang phân hủy nên hoảng hốt báo công an. Bước đầu ghi nhận hiện trường, công an nghi ngờ T. chết do bị bóp cổ.

Theo thông tin ban đầu, T. thuê phòng trọ sống một mình và làm công nhân. Bạn trai của T. được cho là H. (quê Bến Tre). Trước khi phát hiện thi thể của thiếu nữ này, công an cho biết H. vừa tự tử và phát hiện trên sông Đồng Nai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.