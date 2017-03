Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong ký túc xá công nhân

Trao với PV, lãnh đạo công an xã Đông Phong cho biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 4h sáng ngày 20/4, tại khu ký túc xá 7 tầng của công ty Sam Sung. Khi đó, nhóm bảo vệ phát hiện một bịch nilon đằng sau ký túc xá có dấu hiệu bất thường. Khi mở bịch nilon, mọi người kinh hãi khi thấy bên trong là một bé trai sơ sinh nặng gần 3kg, vẫn còn dây rốn nhưng đã chết vì vỡ sọ.

Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Đông Phong, công an huyện Yên Phong phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Ninh đã bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó bảo vệ công ty phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất cháu bé theo phong tục. Danh tính mẹ cháu bé chưa được xác định.

Vụ việc gây xôn xao cả khu ký túc xá, nơi có khoảng 2.400 công nhân công ty Sam Sung sinh sống, đa phần là công nhân nữ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)