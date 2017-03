Phạt nặng các đối tượng đua xe trái phép

Quyết định xử phạt tiền 27.710.000đ đối với Võ Văn Hào, ngụ ấp Hòa Lân 2, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tịch thu xe môtô biển số 61FE-5167; phạt 22.310.000đ, tịch thu xe biển số 61 FK-4106 của Mai Tấn Đạt, ngụ ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An; phạt từ trên 10 triệu đồng cho đến 23.260.000đ đối với các đối tượng Ngô Mạnh Tuyền, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Võ Duy Khang, Nguyễn Phi Hùng cùng ngụ trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một và đình chỉ lưu hành 90 ngày đối các xe môtô biển số 61F5-8284, 61F2-2798, 61X2-2781, 61T5-8307.

Việc xử phạt nặng và tịch thu phương tiện của các đối tượng có hành vi chạy xe lạng lách, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương; công khai danh tính địa chỉ các đối tượng còn là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền răn đe những đối tượng nhen nhóm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATTGT.

Theo CAND