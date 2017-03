Phạt nghiêm xe khách, tai nạn giảm

Theo Bộ Công an, sáu tháng đầu năm đã xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có 22 vụ liên quan đến xe khách. Năm địa phương để xảy ra tai nạn giao thông tăng cả ba mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) là Kon Tum, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Trà Vinh. 10 địa phương có số người chết tăng cao do tai nạn giao thông là Bình Dương, Bình Phước, Bắc Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Lai Châu, Long An, Phú Thọ, Tiền Giang, Tuyên Quang.