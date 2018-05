Phạt nhà hàng liên quan vụ đánh khách TQ hơn 6 triệu đồng

Chiều 16-5, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho hay đội kiểm tra liên ngành TP Nha Trang đã xử phạt vi phạt hành chính đối với chủ nhà hàng Let’s Go (phường Lộc Thọ) tổng cộng hơn 6,2 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm.

Đây là nhà hàng liên quan đến vụ đánh nhau với khách du lịch người Trung Quốc chiều 6-5 mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.



Đội kiểm tra liên ngành làm việc với chủ nhà hàng Let’s Go.

Theo ông Khánh, qua kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành TP Nha Trang phát hiện nhà hàng Let’s Go có nhiều vi phạm như niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên thuộc diện khám sức khỏe định kỳ; sử dụng người thuộc diện phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định mà không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.





Hai hóa đơn khác biệt về giá (hóa đơn bên trái do khách Trung Quốc cung cấp, hóa đơn bên phải do nhà hàng cung cấp).

Lãnh đạo TP Nha Trang cho biết thêm hiện đang chờ kết quả điều tra của Công an TP để xử lý vụ đánh nhau giữa nhân viên nhà hàng Let’s Go và du khách Trung Quốc. Liên quan vụ việc này, trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn giao UBND TP Nha Trang chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ xô xát giữa nhân viên nhà hàng Let’s Go và du khách Trung Quốc.



Như đã thông tin, chiều 6-5, sau khi ăn uống, nhóm khách Trung Quốc thắc mắc, không đồng ý trả tiền theo hóa đơn vì cho rằng nhà hàng tính tiền không đúng giá niêm yết. Sau khi cãi nhau, hai bên xảy ra ẩu đả làm ba người Trung Quốc bị thương.