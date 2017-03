Phạt sai, bị hủy quyết định

Ngày 4-12-2005, ông Nguyễn Văn Thuần và ba người khác mua 16 tấn me muối tại một cửa hàng ở An Giang (có hóa đơn). Trên đường vận chuyển về TP.HCM, họ bị cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Vĩnh Long chặn lại khám xét, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ lô hàng với lý do hàng hóa không đúng hóa đơn. Tiếp đó, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng kèm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ lô hàng.

Các chủ lô hàng đã khởi kiện trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu hủy quyết định hành chính trên và đòi bồi thường. Tháng 9-2006, TAND tỉnh Vĩnh Long đã bác yêu cầu của họ. Bản án này bị VKSND tỉnh kháng nghị rồi bị tòa phúc thẩm hủy án. Tháng 4-2008, xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bác yêu cầu của nguyên đơn. Một lần nữa, bản án này lại bị kháng nghị, kháng cáo.

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm chưa xem xét chứng cứ một cách toàn diện, đồng thời quyết định xử phạt hành chính không được tiến hành đúng thủ tục. Từ đó, tòa hủy quyết định hành chính nhưng tách việc đòi bồi thường của các nguyên đơn ra thành một vụ án khác.