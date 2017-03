Phạt taxi vi phạm giao thông, ra 20kg ma túy

Trước đó, rạng sáng 12-8, tại Km 304, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe taxi 4 chỗ mang biển số 37S-4124 của hãng Mai Linh, do Nguyễn Trung Lợi (SN 1981, trú tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Thanh Hóa-Hà Nội vi phạm an toàn giao thông.



Lực lượng CSGT đã cho dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe đang chở 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ có biểu hiện nghi vấn. Trong khi lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành kiểm tra hành lý để trên xe thì 2 đối tượng đã mở cửa xe bỏ chạy.



Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 túi du lịch, bên trong đựng 20 túi nilông tài mà nặng khoảng 20kg.



Ngay sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp để truy bắt. Nhưng do trời tối, bọn chúng đã trốn lên núi Bãi Bằng, của xã Đại Lộc. Sau một ngày đêm kiên trì, lực lượng chức năng đã bắt được cả hai.



Theo TTXVN, ban đầu hai đối tượng Cường và Hương khai nhận mang 20kg tài mà ra Hà Nội tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo B.T.K (NLĐ)