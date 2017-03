Phạt tiền 25 người vượt biên sang Úc

Theo đó, mỗi người bị phạt 3,5 triệu đồng.





Như đã đưa tin, qua quá trình theo dõi, tối 24.6, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang 3 nghi can Nguyễn Văn Kính, Phạm Văn Tương (cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Lợi (quê TP.Cần Thơ) đang tổ chức cho 25 người khác vượt biên trái phép sang Úc bằng tàu cá.





Theo điều tra ban đầu, mỗi người muốn sang Úc phải đóng cho Tương và Kính từ 10.000 - 13.000 USD.Theo Nguyễn Long (TNO)