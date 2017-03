Phát triển hệ thống xe buýt nhanh

Chi phí đầu tư BRT thấp Năng lực chuyên chở hành khách của hệ thống BRT đã được tổng kết trên thế giới là lớn hơn nhiều so với hệ thống đường sắt nhẹ. Ước tính trong một giờ, theo một hướng, BRT có thể vận chuyển được 35.000 hành khách với tốc độ vận hành hệ thống BRT bình quân là 20 km/h. So với các phương tiện giao thông công cộng hiện nay, tốc độ này được đánh giá là khá tốt, bởi vận tốc của metro chỉ là 30 km/h và xe buýt bánh lốp chạy điện là 15 km/h. Hệ thống BRT cho phép sự linh động lớn đối với quá trình phát triển trong tương lai. Chi phí xây dựng và chi phí khai thác thấp hơn so với đường sắt nhẹ và tàu điện ngầm. (Theo www.giaothongvantai.com)