Phạt tù kẻ đánh công an

Chiều 9-1-2004, nhậu xong Hùng về nhà cãi nhau với vợ, đập phá đồ đạc gây náo động cả khu phố. Hai công an khu vực phường Nguyễn Cư Trinh cùng dân phòng đến khuyên can, Hùng không nghe buộc công an phải mời về phường làm việc. Hùng đánh công an chảy máu rồi bỏ vào nhà khóa cửa.

Hôm sau, Hùng ra đầu thú nhưng khi cho tại ngoại điều tra Hùng đã bỏ trốn đến ngày 15-5 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, nạn nhân không yêu cầu bồi thường về dân sự. HĐXX nhận định Hùng phạm tội do nhất thời nên chỉ tuyên phạt mưc án như trên.