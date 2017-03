Phẫu thuật "đổi mặt" để buôn ma túy xuyên quốc gia

Đối tượng Chín và Hưng tại cơ quan công an TP Vinh - Ảnh: H.Quang

Sáng 15-2, đại tá Mai Chiến Thắng - phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt ba người trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 32 bánh cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào chiều 14-2, tổ công tác công an TP Vinh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi, ngụ khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh) khi Hưng đang giao ma tuý cho Phan Thị Chín (40 tuổi, ngụ khối 10, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) tại địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 32 bánh cần sa có trọng lượng 32kg, 1 cân điện tử, 1 xe ôtô.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh), thu giữ thêm 2 gói cần sa tại nơi ở của Minh.

Theo đại tá Thắng, ba người Chín, Hưng và Minh lập một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Vinh tập kết sau đó đem ra Hà Nội để tiêu thụ.

Trong đó, Chín là người bị truy nã đặc biệt nghiêm trọng toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chín đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt và làm lại chứng minh nhân dân để qua mắt lực lượng chức năng, tiếp tục “móc nối” với Hưng và Minh để buôn ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.