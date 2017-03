Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam vợ nhà báo Hoàng Hùng

Trước đó, vào ngày 21/2/2011, Đại tá Phan Chí Thanh - Giám đốc công an tỉnh Long An đã ký quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với đối tượng Trần Thúy Liễu, 40 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút ngày 20/2/2011, thủ phạm giết nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao động) đã ra đầu thú. Hung thủ không phải ai xa lạ, chính là bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo.

Nhà báo Hoàng Hùng tử vong sau 10 ngày bị sát hại bằng chất đốt khi đang ngủ tại nhà riêng thuộc phường 6, thành phố Tân An.

Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)