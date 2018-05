Phê cỏ Mỹ, nam thanh niên 'bay' khỏi tàu cao tốc

Sáng 3-5, ông Lê Văn Tiễn, Trưởng Công an xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng công an xã vừa kịp thời cứu vớt một thanh niên nhảy từ tàu cao tốc xuống biển.



Quý và Hưởng tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra chiều một ngày trước, khi đang trên tàu cao tốc di chuyển từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, một thanh niên bất ngờ nhảy xuống biển.



Phát hiện sự việc, hành khách đi trên tàu đã tri hô ứng cứu. Lực lượng công an xã đi trên tàu đã yêu cầu dừng tàu và cứu vớt được.

Sau khi được cứu, người này cho biết tên Phạm Văn Hưởng (17 tuổi). Trước khi bước xuống tàu ra đảo Lý Sơn, Hưởng và bạn là Nguyễn Tấn Quý (18 tuổi, cùng xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đã mua cỏ Mỹ tại TP Quảng Ngãi rồi sử dụng quá liều lượng nên gặp ảo giác, không điều khiển được hành vi của mình.

Theo hành khách đi trên tàu, sau khi bước xuống tàu ra đảo Lý Sơn, các thanh niên này có biểu hiệu kỳ lạ, mắt lờ đờ, hay nói nhảm. Khi tàu cách đảo Lý Sơn khoảng hai hải lý thì Hưởng lao xuống biển.

Khám xét hành lý của hai người, công an phát hiện bốn gói cỏ Mỹ. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.