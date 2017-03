"Phê đá" hành hung người khác

Ngày 6/5, Công an quận Hải An, Hải Phòng, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Hùng, 22 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó tên này đã lẻn vào nhà bà Phạm Thị Cường, 67 tuổi, trú tại số nhà 16/139, đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Thấy bà Cường đang rửa chân, Hùng chạy ngay vào khu bếp lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 40cm có cán bằng nhựa và lưỡi bằng inox trên giá đâm liên tiếp khiến nạn nhân ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, Hùng còn vung dao đâm, chém thêm nhiều nhát vào trán, cổ, tay, bụng và đùi bà Cường.

Nghe tiếng mẹ kêu la, chị Loan (con dâu bà Cường) từ trên gác chạy xuống, lao vào ngăn cản cũng đã bị hắn đâm vào người. Do vấp phải phản kháng quyết liệt của các nạn nhân, đối tượng sau đó đã chạy ra ngoài, bắt xe ôm bỏ trốn. Bà Cường nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sỹ, nạn nhân bị nhiều vết thương rất nặng, mất trên 30% sức lao động. Được biết, Đỗ Mạnh Hùng thường sử dụng ma túy "đá" dẫn đến gây ảo giác. Sau khi gây thương tích cho các nạn nhân, hắn còn liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần, đe dọa hành hung, sát hại cả gia đình bà Cường khiến mọi thành viên trong gia đình hết sức hoang mang, lo lắng.

Hiện, cơ quan Công an đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật.





