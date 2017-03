Phê ma túy, chém cả mẹ bạn

Công an quận Hải An - Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Mạnh Hùng (SN 1988, trú tại quận Lê Chân) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, hồi 9 giờ ngày 14-4, Hùng lẻn vô nhà bạn là Lã Trường Xuân (SN 1967, trú tại quận Hải An) rồi xộc thẳng xuống bếp vơ dao nhọn đâm, chém nhiều nhát vào người bà Phạm Thị Cường (mẹ của Xuân, 67 tuổi). Nghe tiếng kêu cứu, con dâu bà Cường là Nguyễn Thị Loan vội chạy từ trên gác xuống ngăn cản và cũng bị Hùng đâm vào người. Do các nạn nhân phản kháng quyết liệt, Hùng phải bỏ đi.

Ngay sau đó, bà Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng. Theo các bác sĩ, bà bị nhiều vết thương rất nặng, giảm trên 30% sức khỏe.

Được biết, Đỗ Mạnh Hùng sử dụng ma túy “đá” dẫn đến gây ảo giác. Sau khi gây thương tích cho mẹ con bà Cường, Hùng liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần, đe dọa hành hung, sát hại cả gia đình bà. Gia đình bà Cường đã đến Công an quận Hải An tố cáo hành vi của Hùng.

Theo M.Phương (NLĐO)