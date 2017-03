Phê ma túy, tự rạch bụng, cướp xe rồi đòi đâm công an

Đoạn đường xảy ra sự việc.

Đồng thời, Cơ quan công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Sơn (42 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TPVinh) với nhiều hành vi phạm tội.

Trước đó, sáng 27-9, Sơn lên cơn "phê" ma túy đã cầm dao ra đường la hét rồi tự rạch vào bụng mình rồi xông ra đường cướp xe máy của một phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, Sơn cầm dao chạy đến trụ sở Công an phường Hưng Dũng để "quậy".

Tại đây, Sơn lao vào phòng đòi đâm phó trưởng công an phường rồi chạy sang UBND phường Hưng Dũng đuổi, đòi đánh nhiều người.



Ngay lúc đó, Công an phường Hưng Dũng và lực lượng Công an TP Vinh đã kịp truy bắt, tước được con dao trên tay Sơn an toàn.

Do Sơn tự gây thương tích cho mình và chảy nhiều máu, nên lực lượng công an đã đưa Sơn đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Được biết, Sơn nghiện ma túy và có ba tiền án, tiền sự và đang là đối tượng theo dõi tại địa phương.