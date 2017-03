“Phi công” 17 tuổi rơi vào bẫy tình của U40 và những tai tiếng để đời

Chồng bắt quả tang vợ “tòm tem” với gã trai kém 23 tuổi tại chính nhà mình



Những ngày vừa qua, người dân trú tại tổ 44B phường Thuận Phước, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vẫn chưa ngớt bàn tán xôn xao về sự việc xưa nay chưa từng xảy ra trên địa bàn này.

Chuyện bắt đầu từ khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/5/2013, nhiều người trong khu phố tỏ ra bất ngờ khi hay tin, tại gia đình vợ chồng anh Hồ Ngọc D. (SN 1970) và chị Nguyễn Thị M.T. (SN 1974) xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Càng kì lạ hơn là khi mọi người kéo đến để tìm hiểu thực hư và can thiệp thì phát hiện người bị thương là anh Nguyễn Quốc T. (SN 1997), trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) trong tình trạng không mảnh vải che thân, phía sau mông bên trái có một con dao nhọn đang cắm ngập vào. Nhìn cảnh ấy, mọi người không khỏi thắc mắc bởi từ trước đến nay, gia đình anh D. và chị T. vẫn được coi là gia đình mẫu mực, vợ ngày ngày thêu thùa may vá, trong khi chồng chăm chỉ làm ăn, nên chẳng có lý do gì để họ phải hành hạ một nam thanh niên đến mức lột sạch quần áo như vậy cả.

Tại hiện trường, vợ chồng anh D. và chị T. đều có mặt, và anh này cũng thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc. Ngay sau đó, công an phường Thuận Phước đã đưa tất cả về trụ sở để làm rõ thì dư luận mới xôn xao bởi đó là một vụ đánh ghen.

Chính anh D. đã bắt quả tang tại trận vợ mình đang “tình thương mến thương” với Nguyễn Quốc T. trong nhà vệ sinh tầng 1 nên đã kìm lòng không đặng, bị cắm sừng nên mới cắm dao vào mông của nam thanh niên trẻ.

Anh Hồ Ngọc D. và chị Nguyễn Thị M.T. cưới nhau đã hơn 10 năm và có một cô con gái năm nay tròn 10 tuổi. Chị T. mở một cửa hàng may gần nhà, tuyển nhiều người đến làm việc. Trong khi anh D. cũng mở cửa hàng kinh doanh ở quận Sơn Trà nên công việc khá bận rộn, mải mê với kiếm tiền nên có lúc cũng xao nhãng chuyện vợ chồng.

Gần đây, anh D. có nghe phong thanh vợ anh có tình ý với một nam thanh niên trẻ. Nghe chuyện, anh D. giận lắm, song cũng chỉ là tin đồn, không có tang chứng, vật chứng nên anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ sợ đổ oan cho vợ.



"Phi công trẻ" 17 tuổi đang nằm viện điều trị. "Phi công trẻ" 17 tuổi đang nằm viện điều trị.

Chiều 8/5, khi anh vừa ra khỏi nhà thì linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên lẳng lặng quay xe về lại nhà. Lúc này, do chưa đến giờ làm việc nên thợ may chưa tới, anh D. thấy nhà vắng vẻ khác thường, trong khi cửa vẫn mở, bên ngoài sân lại có một chiếc xe máy màu đỏ mang biển kiểm soát ngoại tỉnh dựng nên anh càng sinh nghi.

Sau khi kiểm tra từ trên nhà xuống đến sân vườn, anh D. để ý thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh tầng 1, và khi hiểu ra hẳn vợ mình đang cùng với nhân tình làm “chuyện ấy” trong nhà vệ sinh, máu nóng trào lên. Anh D. vội mở cốp xe lấy con dao nhọn rồi đạp cửa xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt anh là Nguyễn Quốc T. và vợ anh đang quấn lấy nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Quá bức xúc vì bị vợ “cắm sừng” bấy lâu, lại còn ngang nhiên dẫn người tình về nhà, anh D. giơ dao đâm mạnh một nhát vào mông bên trái của tình địch và giữ nguyên hiện trường, tri hô người dân chứng kiến. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Quốc T. được đưa đến bệnh viện để điều trị. Anh Hồ Ngọc D. được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tai tiếng để đời của người đàn ông làm bố ở tuổi 17

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Nguyễn Thị M.T. mặc dù đã kết hôn được hơn 10 năm nhưng vẫn đang là một phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm. Công việc may vá hằng ngày khiến chị càng mặn mà hơn với làn da trắng trẻo vì suốt ngày chỉ ngồi trong nhà.

Thời gian gần đây, do mải mê kiếm tiền nên anh Hồ Ngọc D. cũng xao nhãng chuyện vợ chồng khiến chị T. buồn lòng hết sức. Trong những đêm vắng chồng ấy, chị thường xuyên lên mạng để trò chuyện với người khác giới để khuây khỏa nỗi niềm của phụ nữ bước vào tuổi hồi xuân. Trong những chuyến phiêu lưu ấy, chị đã quen với Nguyễn Quốc T. Mặc dù biết T. mới 17 tuổi, đã có gia đình, không nghề nghiệp ổn định nhưng chị T. vẫn đong đưa, trao đổi số điện thoại cho nhau để mỗi lần T. từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, hai người có dịp hẹn hò.

Chẳng biết mối quan hệ này đã kéo dài được bao lâu, nhưng đến ngày 8/5, Nguyễn Quốc T. điện thoại cho chị T. kêu bí tiền xài, chị này kêu Nguyễn Quốc T. ra Đà Nẵng hẹn hò, xong việc sẽ thưởng cho 5 triệu đồng nên Nguyễn Quốc T. đã chạy xe máy cả trưa để ra gặp tình nhân, mặc cho người vợ mang thai 6 tháng đang mệt mỏi vì bị cảm cúm.

Ban đầu, Nguyễn Quốc T. hẹn chị T. ra nhà trọ ở khu vực cầu Rồng, song chị T. lấy lý do bận trông nhà không ra được và kêu đến nhà riêng của mình để hành sự. Chẳng may trong lúc đôi tình nhân đang “nhịp nhàng khúc tình ca” thì bị anh D. bắt quả tang tại trận.



Ngôi nhà xảy ra vụ việc động trời. Ngôi nhà xảy ra vụ việc động trời.

Những ngày trong bệnh viện, Nguyễn Quốc T. đã rất ân hận. Anh này cho biết, do nhà nghèo, học hành không đến nơi đến chốn nên mới làm liều, giờ xảy ra chuyện chỉ sợ vợ biết, làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Những ngày bỏ quê ra phố chăm con, bà Trần Thị Tâm, mẹ của Nguyễn Quốc T. cũng xót xa vô ngần khi thấy con vừa sống dở chết dở, vừa chịu bao điều tiếng thị phi của người đời. Bà Tâm cho biết, T. là kết quả của mối tình đầu tiên của đời bà, khi biết bà mang thai, người yêu đã quất ngựa truy phong, từ đó bà một mình nuôi T. khôn lớn.

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên học đến lớp 8, T. đã phải bỏ học để vào Sài Gòn mưu sinh. Tại đây, T. kiếm sống bằng nghề bán báo dạo, sau khi tích cóp được ít tiền xin đi học nghề cơ khí. Trong thời gian này, Nguyễn Quốc T. quen biết rồi yêu thương một cô gái quê ở Đắk Nông, cùng rời nhà vào đây để kiếm việc làm. Hai đứa nhanh chóng bập vào nhau, đến lúc có thai thì dẫn nhau về Quảng Nam sinh sống dù chưa tổ chức cưới hỏi.

Lý do quen với chị Nguyễn Thị M.T., Nguyễn Quốc T. cho biết, một lần có người bạn mượn điện thoại của mình gọi cho ai đó, sau đó thì Quốc T. nhận được điện thoại của chị M.T. để làm quen.

Qua nhiều lần gọi điện, nhắn tin, chị T. đã ra giá 5 triệu đồng nếu trở thành nhân tình của chị này. Đang bí bách chuyện tiền bạc, Nguyễn Quốc T. đã nhắm mắt đưa chân, không ngờ ngay lần đầu tiên đã bị bắt quả tang và bị đâm dằn mặt để cảnh cáo.

Qua tìm hiểu thông tin từ bạn bè của Nguyễn Quốc T. cũng như hàng xóm láng giềng của chị Nguyễn Thị M.T. được biết, người đàn bà này thực sự nổi loạn và luôn khao khát chuyện phòng the.

Trước đó chưa lâu, anh Hồ Ngọc D. cũng đã bắt quả tang vợ mình đang cặp kè với một người đàn ông khác vào khách sạn, nhưng vì hạnh phúc gia đình, anh này đã chấp nhận thứ tha. Sự việc chìm lắng chưa lâu thì nay ngựa lại quen đường cũ