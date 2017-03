‘Phi công trẻ’ rủ bạn gái về phòng trọ để cướp tài sản

Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Phương) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Mênh Mông (20 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ 00 ngày 8- 8, do có quan hệ tình cảm nên Mông rủ chị H. (31 tuổi, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) về nhà trọ của mình tại phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chơi. Tại đây, gã “phi công trẻ” đã dùng dao không chê chị H lấy sợ dây chuyền vàng 18k trị giá hơn 2 triệu đồng.

Lợi dụng lúc Mông không để ý, nạn nhân chạy thoát rồi đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành điều tra bắt giữ nghi can cùng tang vật.