Phía sau lớp rèm buông hờ của quán Duyên Thầm

Khoảng 22h00 ngày 25-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) phối hợp với CAP Vạn Phúc đã bắt quả tang quán tẩm quất Duyên Thầm ở đường 430 thuộc địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông có hành vi chứa chấp mại dâm. Hai gái bán dâm đang "chiều khách" bị bắt giữ là Lò Thị Hằng (SN 1979, ở Mường Lói, Điện Biên) và Nguyễn Thúy Hà (SN 1984, ở Bắc Quang, Hà Giang).







Cơ quan công an đã làm rõ, cơ sở tẩm quất này do Hoàng Thị Hảo (SN 1973, ở Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang) làm chủ. Ngoài kinh doanh massage, đấm lưng bình thường, người đứng đầu cơ sở nhạy cảm này còn trực tiếp môi giới, chứa chấp mại dâm với giá 200 nghìn đồng/lượt. Số tiền này sẽ được chủ quán chia cho nhân viên 50%.Theo khai nhận của chủ chứa Hoàng Thị Hảo tại cơ quan công an thì quán tẩm quất Duyên Thầm hoạt động được khoảng nửa năm. Hai nữ nhân viên làm việc tại quán không được trả lương mà thu nhập dựa vào việc tẩm quất và bán dâm cho khách.Hiện Công an quận Hà Đông đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.Theo Tùng Lâm (ANTĐ)