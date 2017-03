Phó Chủ tịch HĐND xã trộm cắp tài sản doanh nghiệp

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Hoàng Văn Hòa (SN 1971), trú tại Phổ Yên - Thái Nguyên; Lê Trọng San (SN 1964), Lô Văn Luyện (SN 1986), Lô Văn Kế (SN 1973), đều trú tại An Hùng - Văn Lãng về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Lê Trọng San hiện đang là Phó Chủ tịch HĐND xã An Hùng.

Hoàng Văn Hòa là bảo vệ Công ty TNHH Tiến Hiếu, đóng tại xã An Hùng nên nắm rất rõ hoạt động cũng như tài sản của công ty này. Lòng tham nổi lên, Hòa đem “ý tưởng” trộm cắp bàn bạc với Lê Trọng San. Trên cương vị lãnh đạo xã, không những không ngăn cản Hòa mà San còn đồng lòng bàn bạc, tìm phương án gây án.

Sau khi thông nhất cách đột nhập trộm tài sản và số tiền phân chia sau phi vụ, San đứng ra điều hành “chỉ đạo” Luyện, Kế đột nhập công ty Tiến Hiếu lấy được một số bình gas, máy hàn… mang đi bán.

Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và truy bắt các đối tượng. Hiện sự việc đang được cơ quan công an làm rõ.

