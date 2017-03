Phó chủ tịch hội chữ thập đỏ xã chiếm đoạt tiền BHYT của dân

Chiều 21-5, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã bắt tạm giam 90 ngày đối với bà Hồng Ngọc Huệ, sinh năm 1963, nguyên Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Trung An, TP Mỹ Tho để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4-2011 đến tháng 12-2011, bà Huệ đã chiếm đoạt số tiền hơn 96,5 triệu đồng của BHYT TP Mỹ Tho. Đây là số tiền bà thu của 217 cá nhân, hộ gia đình mua bảo hiểm y tế tự nguyện và đem đi tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả.



Bên cạnh đó, công an cũng xác định bà Huệ có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 52 triệu đồng của người mua bảo hiểm.



Theo Trương Phi (NLĐO)